Mimun: «Oggi per la Lazio fermare l'Atalanta avrebbe il valore dell’impresa. Sul Derby...»

Le parole di Clemente Mimun, giornalista e tifoso della Lazio, presenti questa mattina sulle pagine de Il Messaggero in vista della sfida all’Atalanta.

SITUAZIONE LAZIO – «Dopo la batosta con l’Inter abbiamo superato di misura un Lecce arrembante e sono arrivati tre punti d’oro. Ma la squadra è sembrata ancora scossa, convalescente, molto diversa dai giorni migliori. Si è notato un po’ di scollamento tra i reparti, con alcuni giocatori non al meglio, sia fisicamente che psicologicamente».

ATALANTA- «L’Atalanta è in salute, in fiducia, assolutamente convinta dei propri mezzi. Fermarla avrebbe il valore dell’impresa. E poi se riuscissimo ad uscirne indenni, nonostante assenze molto importanti, potremmo affrontare il prossimo derby, contro una Roma in evidente ripresa, con una buona dose d’ottimismo. Ma oggi saremo alle prese col dream team di Gasperini, che può contare su una squadra forte, completa in ogni reparto e con una panchina di giocatori eccellenti. Se tutti i nostri, nonostante una formazione rimaneggiata, giocheranno come sanno per i bergamaschi non sarà una passeggiata. Partiamo sfavoriti, ma non si sa mai. Quando la Lazio gioca come sa è un gruppo temibilissimo e anche imprevedibile. D’altra parte se vogliamo restare incollati alla testa della classifica, dove Atalanta, Napoli e Inter vincono e corrono, non possiamo mollare .