Al 5′ del primo tempo la Lazio è passata in vantaggio grazie alla rete siglata da Milinkovic-Savic. La realizzazione consente al sergente di sfatare un importante tabù questa sera, visto che i rossoneri erano l’unico club a cui non aveva mai segnato in Italia