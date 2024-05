Lazio Empoli, tutti gli eventi in programma all’Olimpico: i dettagli. Gli eroi biancocelesti torneranno a calcare il manto erboso dello stadio

La festa della Lazio allo Stadio Olimpico inizierà prima delle ore 11:00.

Un intero popolo in festa, 50 anni dopo il trionfo firmato da Lenzini e Maestrelli, Wilson e Chinaglia. Nel giorno dell’anniversario di Lazio-Foggia, gli eroi biancocelesti torneranno a calcare il manto erboso dell’Olimpico, proprio lì dove nel 1974 hanno scritto una delle pagine più importanti della nostra storia ultracentenaria.

La giornata di domenica vivrà di un prologo al sabato dalle 11:00 alle 19:30, con l’installazione all’Auditorium dell’ultima tappa della mostra “Meravigliosa”, che sarà visitabile dai tifosi biancocelesti anche il giorno successivo dalle 14:30 alle 17:30.

Domenica 12 maggio avrà nell’annullo commemorativo che celebra i 50 anni del primo Scudetto il primo evento ufficiale. L’evento si svolgerà all’interno della sala stampa dell’Olimpico alle ore 10:45.

Da quel momento in poi, l’attenzione sarà tutte rivolta al campo di gioco, sul quale torneranno i fautori di quelle epiche gesta. I calciatori, e in alcuni casi i loro eredi, verranno chiamati a ricevere l’applauso delle decine di migliaia di sostenitori che saranno presenti sugli spalti – così come dei calciatori che oggi compongono la rosa biancoceleste -, per poi essere tutti coinvolti in un lungo abbraccio virtuale, effettuando l’intero giro di campo. Come riportano i canali ufficiali del club.