Calciomercato Lazio, un giovane biancoceleste lascerà il club: i dettagli del suo futuro

Calciomercato Lazio, un giovane biancoceleste lascerà il club capitolino ed ecco quale sarà il suo futuro: i dettagli

Il calciomercato della Lazio non è in evoluzione solo per i big ma anche per la sezione giovanile di mister Sanderra. Secondo quanto riporta il sito honduregno De La Rocha Valerio Marinacci lascerà il club capitolino, e lo spiega cosi

PAROLE – Valerio Marinacci non continuerà con la Lazio. Il 21enne terzino sinistro, che ha fatto la trafila delle giovanili del club italiano, sarà libero a fine stagione con il Budoni. Il processo di naturalizzazione è ancora in corso. Vuole rappresentare l’Honduras