Calciomercato Lazio, SORPRESA Kamada: ha comunicato questa cosa a Lotito

Calciomercato Lazio, sorpresa Kamada: il giapponese ha comunicato a Lotito l’intenzione di rimanere in biancoceleste

Come riporta Il Messaggero, è vicina la svolta nel calciomercato Lazio per quanto riguarda il futuro di Daichi Kamada. Il giapponese, in scadenza di contratto al termine della stagione e tornato protagonista grazie a Tudor, avrebbe deciso di rinnovare e l’avrebbe comunicato a Lotito.

L’unico nodo da sciogliere sarebbe quello legato alla durata del nuovo accordo: nell’attuale contratto infatti Kamada ha un’opzione di rinnovo triennale ma avrebbe chiesto a Lotito di poter prolungare per un solo anno.