Il Boca Juniors su Valentini: «Non abbiamo trovato l’accordo per il rinnovo. Ecco cosa succederà». Le parole di Mauricio Serna

Mauricio ‘Chicho’ Serna, membro del Consiglio del Boca Juniors, è intervenuto ai microfoni di Infobae per parlare del futuro di Nicolas Valentini, obiettivo di mercato della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Valentini fuori rosa? Sono decisioni che vengono prese indipendentemente da tutto: noi, come consiglio, abbiamo il ruolo di prenderci cura del club. C’è stata una trattativa con Valentini e non si è riusciti a trovare un accordo per il rinnovo. Adesso è in stand-by, ma con noi ha un contratto fino a dicembre».