Nations League, Milinkovic tra i convocati della Serbia

Arriva la convocazione della Serbia per Sergej Milinkovic per le sfide contro la Svezia (24 settembre) e la Norvegia (27 settembre), valide per la Nations League, che si giocherà durante la pausa del campionato.

Insieme al centrocampista della Lazio, chiamata anche gli “italiani” Kostic, Vlahovic e Milenkovic. Nulla da fare invece per l’altro laziale Kamenovic.