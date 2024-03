Milinkovic, futuro ancora in Italia? L’ex Lazio nel mirino di una big

Milinkovic può tornare ancora in Serie A? Il serbo potrebbe ritrovarsi in futuro ancora nel nostro campionato, ma non alla Lazio

La Juventus potrebbe fare un nuovo tentativo per Sergej Milinkovic-Savic. Il richiamo dell’Europa tiene sull’attenti anche la dirigenza bianconera, che nel serbo vede un pupillo da ormai diversi anni.

Stando alle ultime indiscrezioni, non è da escludere un ritorno di fiamma per l’ex centrocampista della Lazio, grande obiettivo dei bianconeri in numerose sessioni di mercato. Potrebbe prendere lui il posto di Paul Pogba, squalificato per quattro anni a causa del doping.