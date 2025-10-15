Milinkovic-Savic in Serie A? Suggestione di mercato per gennaio: le ultimissime sull’ex Lazio

Milinkovic-Savic, ritorno in Serie A? La suggestione di gennaio che infiamma il mercato. E i tifosi della Lazio…

Un sogno che pareva ormai svanito, ma che torna a far battere il cuore dei tifosi bianconeri. La Juventus non ha mai smesso di pensare a Sergej Milinkovic-Savic e, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, starebbe valutando le condizioni per un clamoroso ritorno del centrocampista serbo in Serie A.

Un’operazione al limite dell’impossibile, fondata però su due elementi chiave: la volontà del giocatore di rimettersi in gioco in Europa e la necessità della Juve di innalzare il livello qualitativo della propria mediana.

Milinkovic-Savic-Juve: l’ipotesi da 20 milioni

Dopo l’addio alla Lazio e l’approdo all’Al-Hilal, il “Sergente” non avrebbe perso il desiderio di confrontarsi con il calcio che conta. Una nostalgia che la Juventus vorrebbe sfruttare per riportare a Torino quel centrocampista totale che manca da tempo.

L’ostacolo principale resta però l’ingaggio: in Arabia Milinkovic-Savic percepisce circa 20 milioni netti a stagione, una cifra fuori portata per qualsiasi club italiano.

