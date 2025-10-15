 Milinkovic-Savic in Serie A? Suggestione di mercato per gennaio: le ultimissime sull'ex Lazio
Connect with us

Calciomercato News

Milinkovic-Savic in Serie A? Suggestione di mercato per gennaio: le ultimissime sull'ex Lazio

Calciomercato News

Gila Lazio, cessione a gennaio? E' finito nel mirino di quelle due inglesi

Calciomercato News

Pedro Lazio, spunta quel retroscena di mercato clamoroso! Era un passo dalla firma con quel club...

Calciomercato News

Atalanta-Lazio, svelate le voci di Dazn: ecco chi racconterà il match

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: il rinnovo di Gila non si sblocca. C' è il nodo clausola e due club fiutano l'affare

Calciomercato

Milinkovic-Savic in Serie A? Suggestione di mercato per gennaio: le ultimissime sull’ex Lazio

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

milinkovic-savic

Milinkovic-Savic, ritorno in Serie A? La suggestione di gennaio che infiamma il mercato. E i tifosi della Lazio…

Un sogno che pareva ormai svanito, ma che torna a far battere il cuore dei tifosi bianconeri. La Juventus non ha mai smesso di pensare a Sergej Milinkovic-Savic e, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, starebbe valutando le condizioni per un clamoroso ritorno del centrocampista serbo in Serie A.

Un’operazione al limite dell’impossibile, fondata però su due elementi chiave: la volontà del giocatore di rimettersi in gioco in Europa e la necessità della Juve di innalzare il livello qualitativo della propria mediana.

Milinkovic-Savic-Juve: l’ipotesi da 20 milioni

Dopo l’addio alla Lazio e l’approdo all’Al-Hilal, il “Sergente” non avrebbe perso il desiderio di confrontarsi con il calcio che conta. Una nostalgia che la Juventus vorrebbe sfruttare per riportare a Torino quel centrocampista totale che manca da tempo.

L’ostacolo principale resta però l’ingaggio: in Arabia Milinkovic-Savic percepisce circa 20 milioni netti a stagione, una cifra fuori portata per qualsiasi club italiano.

LEGGI DI PIU’ SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.