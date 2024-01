Milinkovic d’Arabia, che sorpresa alla Lazio! Pronto l’incontro con la squadra. Le ultime

Milinkovic-Savic, oggi all’Al Hilal, è pronto ad incontrare la Lazio a Ryad: l’ex centrocampista sarà presente in tribuna contro l’Inter

Importante indiscrezione rilanciata da Il Messaggero in vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio.

Milinkovic-Savic, oggi all‘Al Hilal, sarà prima intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A e poi andrà a far visita alla Lazio in hotel, rivedendo Lotito per la prima volta dopo la cessione estiva. Inoltre il serbo sarà in tribuna per la sfida contro i nerazzurri in programma venerdì sera.