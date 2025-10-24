Connect with us

Milinkovic-Savic, addio sogni di Serie A: l'Al Hilal prepara il rinnovo a sorpresa per blindare l'ex Lazio

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti!

Calciomercato Lazio, il futuro è un bivio! Tra bilanci, cessioni e un progetto tecnico da ricostruire!

Sarri Lazio, il retroscena sul prolungamento: serve chiarezza dopo le tensioni interne tra tecnico e società!

Calciomercato Lazio: il River Plate insiste per quel giocatore biancoceleste! Lotito ha preso una decisione

Milinkovic-Savic, addio sogni di Serie A: l’Al Hilal prepara il rinnovo a sorpresa per blindare l’ex Lazio

2 ore ago

Lazio-Torino serie A
As Roma 22/04/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Sergej Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic, il ritorno in Italia si complica: l’Al Hilal pronto a blindarlo con un super rinnovo. Tutti i dettagli

Le sirene del mercato italiano tornano a suonare per Sergej Milinkovic-Savic, ma dall’Arabia Saudita arriva subito una risposta netta: l’Al Hilal non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il club ha già avviato i contatti con l’entourage del centrocampista per blindarlo con un nuovo contratto.

L’attuale accordo del “Sergente” scade nel 2026, una data che aveva acceso le speranze di diversi club europei, pronti a riportarlo nel calcio di vertice. Per stroncare sul nascere ogni tentazione, la dirigenza saudita ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2028: un vincolo che, se accettato, legherebbe quasi definitivamente la seconda parte della carriera del serbo alla Saudi Pro League, chiudendo le porte a un suo ritorno in Europa.

La notizia è un duro colpo per i club italiani, in particolare per la Juventus, che da anni sogna di vestirlo di bianconero. Dopo i ripetuti tentativi falliti ai tempi della Lazio, il trasferimento in Arabia nell’estate 2023 era stato interpretato da molti come un semplice arrivederci al calcio europeo. La scadenza del 2026 era diventata un punto di riferimento per diversi direttori sportivi di Serie A, convinti di poter approfittare della situazione.

Ora, però, l’Al Hilal ha scoperto le carte: blindare uno dei suoi gioielli più preziosi e spegnere ogni speranza di fuga. Per la Juve e le altre pretendenti, il sogno Milinkovic-Savic rischia di svanire ancora una volta, forse in maniera definitiva.

