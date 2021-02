Milinkovic-Savic è tornato: la Lazio vola con il serbo di nuovo al top

Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente uno degli uomini copertina del 2021 della Lazio: il Sergente è tornato sui suoi livelli

Il Corriere della Sera incensa Sergej Milinkovic-Savic, tornato finalmente ai suoi livelli e protagonista di questo inizio 2021 a tinte biancoceleste. Il quotidiano scrive:

«Milinkovic-Savic è tornato «il Pogba bianco», come veniva chiamato qualche tempo fa, quando confidava di lasciare la Lazio e arrivare finalmente a un grandissimo club: il Real oppure lo United, il Psgola Juventus. Si è invece realizzato in biancoceleste, dopo qualche sbandamento determinato da questo suo sogno sfumato, e adesso è diventato di nuovo uno dei migliori calciatori del nostro campionato. L’aspetto straordinario nel lavoro di Milinkovic-Savic è che può essere nello stesso tempo Luis Alberto e Akpa Akpro: illuminare il gioco offensivo, e domenica contro l’Atalanta ci è riuscito più volte anche con verticalizzazioni di rara precisione per i compagni lanciati a rete; recuperare palloni quasi fosse un mediano, tanto che più volte a Bergamo è emerso in mezzo all’area di rigore della Lazio per contrastare gli arieti di Gasperini. Spettacolo puro»