Milinkovic-Savic e Luis Alberto, la coppia di gioielli che fa volare la Lazio

Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono gli uomini copertina della vittoria contro la Sampdoria: uno crea e l’altro finalizza

La vittoria della Lazio contro la Sampdoria porta un nome e un cognome. Anzi due: Luis Alberto e Sergej Milikovic-Savic. La Gazzetta Sportiva li celebra così:

«A tre giorni dalla sfida più affascinante dell’anno Inzaghi ottiene, oltre alla sua vittoria nu- mero 100 in campionato, anche le risposte che cercava dagli uomini chiave. In particolare dai due assi di centrocampo, quelli il cui rendimento è decisivo per trasformare la Lazio da squadra buona a ottima. Milinkovic e Luis Alberto, di loro si tratta, annusano l’atmosfera del big match alle porte e indossano l’abito della festa.

Il serbo crea (settimo assist per lui, record eguagliato), lo spagnolo finalizza (settima rete, ora è il secondo miglior marcatore della squadra). Se il gol che decide la gara è la copertina della loro prestazione, dietro c’è anche tanta altra roba. Tocchi d’alta scuola, ma anche recuperi preziosi. Ed eccessivo altruismo, come quello che nel finale di gara porta Milinkovic a cercare l’ennesimo assist (per Muriqi) invece di segnare. Accanto ai due gioielli brilla anche il resto del centrocampo, capace di assicurare il giusto filtro ad una difesa che, pur in emergenza, resta indenne».