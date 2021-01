Lazio, Milinkovic: «Serviva continuità, ora prepariamo al meglio il derby»

La Lazio resta agganciata al treno della Champions League con la vittoria del Tardini. Al termine del match, le parole di Milinkovic

Luis Alberto e Caicedo regalano i tre punti alla Lazio. La squadra biancoceleste vince sul campo del Parma ed accorcia la distanza sulle squadre in volata per la Champions. Al termine del match – per Sky Sport – ecco le parole di Milinkovic-Savic: «Serviva continuità, abbiamo perso tanti punti, ora cercheremo di vincere ogni partita. Siamo sempre andati avanti e crollati nei secondi tempi, ora stiamo crescendo di mentalità, dobbiamo sempre chiudere le partite. La partita di oggi vale tanto, una vittoria prima del derby che ci dà motivazione per preparare la stracittadina al meglio. Ruolo da assistman? Io faccio quello che serve per aiutare la Lazio a vincere».