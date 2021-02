Milinkovic: «Si vince per la squadra. Forza Lazio!» – FOTO

La reazione social di Milinkovic, ancora una volta decisivo per la vittoria della Lazio. Suo l’assist per Immobile

Il premio di MVP di gennaio prima del match contro il Cagliari, poi l’assist per Immobile sul campo. Milinkovic non si smentisce e guida il centrocampo di Inzaghi, diventando sempre più imprescindibile.

Il messaggio del Sergente su Instagram è chiaro: si vince per la squadra, non per il singolo. Con questo spirito i biancocelesti iniziano la settimana di preparazione verso la trasferta importantissima di San Siro, l’Inter attende.