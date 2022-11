Milinkovic, Kezman fissa un summit con una big estera: i dettagli

Milinkovic, il suo agente Kezman fissa un summit con il Real Madrid anch’esso interessato al giocatore serbo

In casa Lazio a tenere banco è il futuro di Milinkovic-Savic, con la Juventus interessata al giocatore da diverso tempo. Sul sergente però non ci sarebbe solo il club bianconero ma anche il Real Madrid che ha individuato in lui l’erede di Kroos e Modric.

L’agente di Milinkovic ovvero Kezman ha fissato infatti un incontro col club madrileno, per capire come intavolare un eventuale trattativa successivamente con la Lazio, visto il prezzo elevato del giocatore serbo. A riportare la notizia è DiarioGol.