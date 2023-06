Milinkovic-Juve, ecco quanto è quotato il trasferimento dalla Lazio. Scommettitori sicuri. Può essere davvero arrivato il momento dell’addio di Milinkovic

E’ la Juve la prima opzione per Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione. Anche per gli scommettitori.

I siti di scommesse, infatti, danno la Juve in vantaggio su tutte le altre squadre interessate al serbo come prossima squadra in cui giocherà il centrocampista classe 1995. Il suo approdo a Torino è quotato più della permanenza alla Lazio. Può essere davvero arrivato il momento dell’addio di Milinkovic-Savic ai biancocelesti.