Milinkovic e Luis Alberto da record, solo due interisti come loro in Serie A

Milinkovic e Luis Alberto sono stati decisivi anche in Lazio-Sassuolo. Solo due calciatori dell’Inter tengono testa ai numeri dei due biancocelesti

Un gol per Milinkovic, un assist per Luis Alberto proprio per il Sergente. Questo il bottino dei due gioielli della Lazio nella partita vinta 2-1 contro il Sassuolo. Così facendo, il serbo è arrivato a quota 9 gol in campionato e lo spagnolo a 8 assist.

Numeri che, come riportato da Il Messaggero, solo due interisti sono riusciti a eguagliare in questa stagione. I due laziali sono gli unici, infatti, insieme a Calhanoglu e Barella, della stessa squadra ad aver sfornato almeno 8 assist in campionato.