Milan, Pioli cambia la trequarti: torna Bonaventura, Ibra dalla panchina

Ibrahimovic non ha i novanta minuti e partirà dalla panchina, in difesa torna Kjaer, conferme a centrocampo.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli vara il 4-2-3-1 anti-Lazio che domani sera andrà in scena allo stadio Olimpico. Davanti a Donnarumma torna la coppia collaudata di centrali Kjaer-Romagnoli, con Gabbia in panchina. Calabria e Theo Hernandez – sostituiti a Ferrara – agiranno sulle fasce, con Kessie e Bennacer in mediana. A destra confermato Saelemaekers dopo gli ottimi settanta minuti in Emilia, a sinistra il più in forma Calhanoglu, con Bonaventura che dovrebbe vincere il ballottaggio con Paqueta, tornare dal 1′ e agire alle spalle dell’unica punta Rebic.

In attacco l’unico vero dubbio, con l’ex Eintracht insidiato da Leao per scardinare la retroguardia biancoceleste. Domani verranno sciolte le ultime riserve, ma il classe 1999 portoghese dovrebbe subentrare a gara in corso assieme ad Ibrahimovic. Tra i possibili cambi per gli ospiti anche il vecchio oggetto del desiderio della Lazio Diego Laxalt e l’ex Lucas Biglia.