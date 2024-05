Milan, per il dopo Pioli il club preme per un ex Lazio: avviati i primi contatti

Milan, il club rossonero avrebbe individuato nell’ex Lazio il tecnico adatto per ripartire dopo aver congedato Pioli

Il Milan a meno di clamorosi colpi di scena, saluterà e congederà Pioli, e ripartirà da una nuova guida in panchina. Dopo lo stop per Lopetegui, il club rossonero secondo quanto riporta Sky Sport starebbe premendo affinché si assicuri Conceicao ossia un altro ex Lazio, essendo l’attuale tecnico del Porto stato un ex biancoceleste.

Il tecnico vuole lasciare il club nonostante il rinnovo, e la clausola potrebbe aiutarlo nel caso in cui si presenti un club con un offerta interessante.