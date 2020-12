Milan, nelle ultime 15 gare di A parti sempre 2-0! E tra i rossoneri segnano tutti…

Milan, nelle ultime 15 parti sempre 2-0! E tra i rossoneri segnano tutti…

La Lazio si accinge ad affrontare il Milan capolista a San Siro. Al netto degli infortuni e delle squalifiche che costringeranno Pioli a cambiare diversi uomini in tutti i reparti (certamente out Gabbia e Kjaer in difesa, Bennacer e Kessie a centrocampo, Ibrahimovic in attacco), i rossoneri rimangono squadra che fa paura specie in fase offensiva. Nelle ultime 15 partite di Serie A il Milan ha sempre segnato almeno due gol, a tutti gli avversari. In campionato tra l’altro hanno trovato la via della rete ben 11 giocatori, che diventano 14 se si sommano anche le partite del girone di Europa League con Lille, Celtic e Sparta Praga. Insomma, trame offensive che la difesa della Lazio dovrà prendere in seria considerazione, per cercare di interrompere una striscia da record.