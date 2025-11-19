Milan, Modric torna a Milanello: il croato ha ripreso la preparazione in vista del Derby contro l'Inter. E contro la Lazio...

Milan, Modrić di nuovo a Milanello: il croato ha ripreso gli allenamenti in vista del Derby. Nel mirino la sfida contro la Lazio

Non si ferma il flusso dei protagonisti rossoneri di ritorno dagli impegni con le rispettive Nazionali. A Milanello, la squadra di Massimiliano Allegri si sta ricomponendo rapidamente, pronta a preparare nei minimi dettagli l’attesissimo Derby della Madonnina di domenica sera.

Modrić subito in campo

La notizia principale del pomeriggio riguarda Luka Modrić: il fuoriclasse croato è rientrato al Centro Sportivo di Carnago e ha scelto di scendere immediatamente in campo per allenarsi. La sua presenza, ricca di esperienza e qualità, rappresenta un tassello fondamentale nelle scelte tattiche di Allegri.

I big già tornati

Nella giornata odierna il Milan ha riabbracciato gran parte dei suoi uomini chiave:

Luka Modrić (pomeriggio)

Rafael Leão (mattina)

Strahinja Pavlović (mattina)

David Odogu (mattina)

Christopher Nkunku (mattina)

Ultimi arrivi attesi

Il gruppo sarà quasi al completo già da domani: mancano soltanto Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi, attesi nelle prossime ore.

Un vantaggio per Allegri

Il rientro scaglionato ma rapido dei Nazionali consente ad Allegri di ridurre al minimo i rischi e di avere più tempo per affinare strategie e dettagli in vista della stracittadina, una sfida che si annuncia cruciale per il cammino stagionale.

