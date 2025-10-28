Milan Lazio Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Milan Lazio Women: ecco dove seguire la partite delle biancocelesti. Tutte le info sulla diretta tv e streaming

La Serie A Femminile è pronta a ripartire dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali. La Lazio Women, reduce dalla sconfitta di misura contro la Juventus al Fersini, si prepara a un’altra sfida di alto livello: le biancocelesti affronteranno il Milan in trasferta, in un match che promette spettacolo e intensità.

L’incontro è in programma sabato 1° novembre e rientra nel calendario della quarta giornata di campionato. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15, un orario che permetterà agli appassionati di seguire la gara nel pieno del pomeriggio calcistico.

Per quanto riguarda la copertura mediatica, la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli spettatori avranno inoltre la possibilità di seguirla in streaming, sia live che on demand, attraverso l’app o il sito ufficiale, utilizzando diversi dispositivi come Smart TV, computer, smartphone, tablet o console.

