 Milan Lazio, San Siro verso il sold out: attesi oltre 72mila tifosi. Le ultimissime
Milan Lazio, San Siro verso il sold out: attesi oltre 72mila tifosi. Le ultimissime

18 minuti ago

San Siro
San Siro

Milan Lazio, San Siro verso il sold out: attesi oltre 72mila tifosi. Le ultimissime notizie sulla sfida dei biancocelesti

Il Milan, reduce dalla vittoria nel derby contro l’Inter, è pronto a tornare in campo per un altro big match.

Sabato sera a San Siro i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno la Lazio nella 13ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di confermare il momento positivo e inseguire la vetta della classifica.

La febbre rossonera è altissima: i dati della biglietteria parlano chiaro e si va verso il superamento della quota di 72mila spettatori.

Una cornice di pubblico straordinaria che dimostra la vicinanza dei tifosi al gruppo e al lavoro di Allegri, pronti a spingere la squadra in un confronto diretto fondamentale.

