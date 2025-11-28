Avversari
Milan Lazio, San Siro verso il sold out: attesi oltre 72mila tifosi. Le ultimissime
Milan Lazio, San Siro verso il sold out: attesi oltre 72mila tifosi. Le ultimissime notizie sulla sfida dei biancocelesti
Il Milan, reduce dalla vittoria nel derby contro l’Inter, è pronto a tornare in campo per un altro big match.
Sabato sera a San Siro i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno la Lazio nella 13ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di confermare il momento positivo e inseguire la vetta della classifica.
La febbre rossonera è altissima: i dati della biglietteria parlano chiaro e si va verso il superamento della quota di 72mila spettatori.
Una cornice di pubblico straordinaria che dimostra la vicinanza dei tifosi al gruppo e al lavoro di Allegri, pronti a spingere la squadra in un confronto diretto fondamentale.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste