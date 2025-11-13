News
Milan Lazio, cresce la febbre biancoceleste: settore ospiti già in forte aumento nelle prime ore di vendita. Tutti i dettagli
Milan Lazio, la passione dei tifosi laziali non si ferma: biglietti in rapida crescita e trasferta di San Siro pronta a tingersi di biancoceleste
L’attesa per la sfida tra Milan e Lazio cresce di giorno in giorno: in meno di 48 ore sono già stati venduti oltre 600 biglietti per il settore ospiti di San Siro, dove il 29 novembre alle 20.45 è in programma la gara di campionato. Il ritmo delle vendite fa pensare a un nuovo sold out, dopo i circa 4mila tifosi biancocelesti presenti nell’ultima trasferta contro l’Inter.
La squadra di Sarri tornerà così a Milano per la seconda volta consecutiva, prima di ritrovare i rossoneri pochi giorni più tardi all’Olimpico, il 4 dicembre, negli ottavi di Coppa Italia. Un doppio confronto che accende ulteriormente l’entusiasmo della tifoseria.
Nel frattempo è partita anche la vendita dei biglietti per la gara casalinga contro il Lecce, in programma domenica 23 novembre alle 18. La prelazione, aperta ieri alle 14, si aggiunge ai 29.163 abbonati che hanno già garantito la loro presenza allo stadio. Lo scrive il Corriere dello Sport.
