Milan Lazio, Allegri scioglie il dubbio: ecco chi ci sarà al posto di Pulisic

Milan Lazio, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri scioglie il dubbio: ecco chi giocherà al posto di Pulisic

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, Massimiliano Allegri avrebbe definito l’ultimo nodo di formazione in vista della sfida cruciale contro la Lazio. Il ballottaggio per sostituire l’infortunato Christian Pulisic è stato vinto da Christopher Nkunku, che partirà titolare al fianco di Rafael Leao nell’attacco rossonero.

Loftus-Cheek in panchina

La scelta esclude, almeno inizialmente, Ruben Loftus-Cheek, destinato alla panchina. Una decisione che evidenzia la volontà dello staff tecnico di puntare sull’attaccante francese, concedendogli fiducia in un momento delicato e l’occasione di dimostrare il proprio valore dal primo minuto.

Nkunku raccoglie l’eredità di Pulisic

La preferenza per Nkunku rappresenta un segnale tattico chiaro: sarà lui a occupare la posizione lasciata libera da Pulisic, fondamentale per la manovra offensiva e il raccordo con il centrocampo. Reduce da un periodo complicato, il francese ha ora un’opportunità d’oro per ritrovare ritmo e convincere con una prestazione di livello.

La chiave della partita

Come sottolineato da Di Stefano, il Milan cercherà di sfruttare la velocità e la tecnica di Nkunku per mettere in difficoltà la difesa biancoceleste. Loftus-Cheek, pur partendo dalla panchina, rimane una risorsa preziosa, pronto a subentrare e cambiare l’inerzia del match.

