 Milan Lazio, la sfida si avvicina! Il punto sugli infortunati rossoneri in vista della partita contro i biancocelesti. Le ultimissime
Milan Lazio, la sfida si avvicina! Il punto sugli infortunati rossoneri in vista della partita contro i biancocelesti. Le ultimissime

Parma, operazione riuscita per Suzuki! Il portiere dei ducali salterà la partita contro la Lazio: tutti i dettagli

Infortunati Bologna, quanti stop per i giocatori rossoblù: ci saranno nella partita di Serie A contro i biancocelesti? Le ultimissime

Rivali Lazio, Gasperini fa sognare i tifosi della Roma: «Siamo liberi di sognare, possiamo farlo tranquillamente. Per ora godiamoci il momento. Sullo stadio...»

Lazio Atromitos, il commento di Vokolos: «È stata un’amichevole molto competitiva. Abbiamo dato tutto»

Milan Lazio, la sfida si avvicina! Il punto sugli infortunati rossoneri in vista della partita contro i biancocelesti. Le ultimissime

6 ore ago

Image Photo849681
Cm Milano 02/03/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Yunus Musah-Boulaye Dia

Milan Lazio, countdown iniziato! Le ultime sugli infortunati dei rossoneri in vista della partita contro i biancocelesti. La notizia

Il Milan si avvicina a uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Derby della Madonnina contro l’Inter. Da Milanello arrivano notizie che alimentano l’entusiasmo dei tifosi rossoneri: Adrien Rabiot, fermo da oltre un mese per una lesione al soleo, è finalmente guarito e pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista francese, classe 1995, rappresenta un tassello fondamentale nello scacchiere del Diavolo. La sua corsa instancabile, la capacità di recuperare palloni e gli inserimenti offensivi lo rendono un elemento chiave per l’equilibrio della squadra. Non a caso Allegri, maestro nella gestione del centrocampo, lo considera imprescindibile. Secondo La Gazzetta dello Sport, Rabiot riprenderà ad allenarsi in gruppo martedì: un segnale che apre concretamente alla possibilità di vederlo titolare già nel derby.

Con un’intera settimana per ritrovare ritmo e condizione, lo staff tecnico valuta seriamente l’ipotesi di schierarlo dal primo minuto. La sua presenza, accanto ad altri centrocampisti di forza e dinamismo, darebbe al Milan maggiore controllo del gioco e solidità nella fase difensiva, qualità indispensabili per fronteggiare la spinta nerazzurra.

Il ritorno di Rabiot è anche un messaggio positivo per il nuovo direttore sportivo Igli Tare, convinto del grande potenziale della rosa quando al completo. La gestione dell’infortunio da parte dello staff medico è stata impeccabile, restituendo ad Allegri il suo uomo chiave nel momento più delicato.

Il Derby è alle porte: il Milan potrà affrontarlo con una freccia in più al proprio arco.

