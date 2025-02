Milan Lazio, il club rossonero definisce data e orario della conferenza stampa di Conceicao: ecco quando accadrà

Condividi via email

Milan Lazio, alla vigilia della sfida interna contro i biancocelesti ecco quando parlerà il tecnico portoghese dinanzi alla stampa

Archiviata l’amara sconfitta contro il Bologna, per il Milan è già tempo di campionato visto che domenica sera sfida un avversario anch’esso affranto visto che la Lazio arriverà delusa dalla sfida persa contro l’Inter in Coppa Italia. In occasione della partita con i biancocelesti, secondo quanto riportato da Milannews24, Conceicao terrà la sua conferenza stampa pre gara e lo farà esattamente domani alle ore 13.30