Milan-Lazio, le pagelle dei quotidiani: un vero disastro

Le pagelle dei quotidiani di MIlan-Lazio evidenziano la pessima prestazione dei biancocelesti: tutti i voti

Una vera e propria serata da incubo per la Lazio in quel di San Siro. I biancocelesti sono stati annientati dal Milan, come ben spiegato dal 4-0 finale.

E le pagelle dei quotidiani evidenziano come in pochissimi si siano salvati nella squadra capitolina. Pessima prestazione della difesa, qualche luce solo da Zaccagni.

CORRIERE DELLO SPORT

LAZIO: Reina 4; Hysaj 4 (Lazzari 5,5), Luiz Felipe 4, Patric 5, Marusic 4,5; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 4,5 (Lucas Leiva 6), Basic 4,5 (Luis Alberto 5,5); F. Anderson 5 (Pedro 6), Immobile 5 (Moro 5,5), Zaccagni 5,5. All. Sarri 4

GAZZETTA DELLO SPORT

LAZIO: Reina 4,5; Hysaj 4 (Lazzari 5,5), Luiz Felipe 4, Patric 4,5, Marusic 4; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 5 (Lucas Leiva 5), Basic 4,5 (Luis Alberto 5); F. Anderson 6 (Pedro 5,5), Immobile 5 (Moro SV), Zaccagni 6. All. Sarri 4

IL MESSAGGERO

LAZIO: Reina 4,5; Hysaj 4 (Lazzari 5,5), Luiz Felipe 4, Patric 4,5, Marusic 4; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 4,5 (Lucas Leiva 4,5), Basic 4,5 (Luis Alberto 5,5); F. Anderson 4,5 (Pedro 5,5), Immobile 5,5 (Moro SV), Zaccagni 5. All. Sarri 4

TUTTOSPORT

LAZIO: Reina 5; Hysaj 4 ,5(Lazzari 5,5), Luiz Felipe 4, Patric 5, Marusic 5; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 5 (Lucas Leiva 5), Basic 5 (Luis Alberto 5,5); F. Anderson 4,5 (Pedro 5,5), Immobile 5,5 (Moro SV), Zaccagni 5. All. Sarri 4,5.