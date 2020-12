Milan Lazio, Kessie il protagonista mancato: 4 volte a segno nei precedenti contro i biancocelesti

Milan Lazio, Kessie il protagonista mancato: decisivo nei precedenti con la Lazio

Il centrocampista del Milan Frank Kessie non prenderà parte al match di questa sera tra Milan e Lazio. Il calciatore ivoriano ha preso un contestato giallo nella sfida del weekend col Sassuolo a Reggio Emilia, ammonizione che gli costerà la squalifica. Un’assenza pesante per la mediana si Stefano Pioli, già alle prese con l’infortunio di Bennacer e con un Tonali non al meglio. A centrocampo, dunque, ci sarà Krunic.

Kessie non ha accettato di buon grado di saltare la sfida contro una squadra che gli ha portato particolarmente bene in carriera. Già ai tempi dell’Atalanta il centrocampista siglò a Bergamo una doppietta alla Lazio nella sconfitta per 4-3 degli orobici nell’estate 2016. Si trattò delle prime segnature in Serie A. Nel Milan-Lazio della stagione 2018/2019 Kessie si è ripetuto al Meazza su calcio di rigore valevole tre punti (1-0 per i padroni di casa nella circostanza). In precedenza, sempre con la casacca del Diavolo, l’ivoriano aveva segnato anche all’Olimpico nel novembre 2018 (con deviazione dell’allora difensore della Lazio Wallace) la rete del temporaneo 1-0 esterno, prima che il Milan fosse raggiunto da Correa nel recupero per l’1-1 finale.