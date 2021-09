Milan Lazio, Ibrahimovic ci proverà fino all’ultimo: Pioli spera

Verso Milan Lazio: Pioli con il dubbio attaccante. Ibrahimovic proverà fino all’ultimo a rientrare per essere a disposizione dal 1′

Milan Lazio si avvicina a piccoli passi. In casa rossonera il vero e proprio rebus è l’attacco. Assente Giroud, alle prese con il Covid, tutto ruota attorno a Ibrahimovic.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, lo svedese si sentirebbe già pronto per guidare dall’inizio l’attacco rossonero. Pioli però non potrà non tenere conto del calendario, che vede, dopo i biancocelesti, gli impegni con Liverpool e Juventus. Ed è per questo che appare più probabile un impiego a partita in corso, con uno tra Rebic e Leao candidati per iniziare da centravanti il match con la Lazio.