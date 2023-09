Milan Lazio, i rossoneri puntano su Giroud: «Compleanno nel giorno della partita? Conosci la procedura, Oli». Il post del club milanese

Olivier Giroud da una parte festeggia il suo compleanno e spegne 37 candeline. Dall’altra però si ritrova ad affrontare la Lazio, pronta per dar seguito alla vittoria ritrovata in campionato. Per questo il Milan, sui social, ha pubblicato un video dei suoi momenti migliori in rossonero e di seguito ha scritto: “Compleanno nel giorno della partita? Conosci la procedura, Oli!”.