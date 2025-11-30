Milan Lazio, espulsione Allegri: spunta il retroscena nel finale e la squalifica sembra ormai inevitabile

Milan Lazio, Allegri espulso: emergono dettagli nel post gara e la squalifica incombe sulla panchina rossonera. Le ultime

Nonostante i toni distensivi e l’appello rivolto ai giornalisti per ridurre la pressione sugli arbitri, Massimiliano Allegri non riuscirà a evitare la squalifica. Il tecnico rossonero, espulso nel concitato finale di Milan-Lazio, dovrà infatti fermarsi per un turno. La conferma arriva da Carlos Passerini sulle colonne del Corriere della Sera, che sottolinea come la decisione sia ormai inevitabile.

Secondo le indiscrezioni, la sanzione non dovrebbe superare la giornata di stop, ma resta comunque un problema per il Milan in un momento delicato della stagione. Allegri sarà costretto a saltare la trasferta di lunedì 8 dicembre contro il Torino di Baroni, una sfida cruciale per mantenere la vetta della classifica e difendere il distacco dalle inseguitrici.

La sua assenza pesa soprattutto per il ruolo centrale che il tecnico livornese ricopre nella gestione tattica ed emotiva delle partite, in particolare lontano da San Siro. A guidare la squadra dalla panchina ci sarà il vice Landucci, chiamato a gestire cambi e decisioni decisive durante il match. L’auspicio in casa rossonera è che la compattezza e lo spirito combattivo mostrati contro la Lazio possano ripetersi anche contro il Torino, per continuare la corsa al vertice.

