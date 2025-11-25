 Milan Lazio, ecco quando parla il tecnico rossonero Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia della sfida: i dettagli
3 ore ago

Allegri

Milan Lazio, Massimiliano Allegri incontra la stampa alla vigilia della sfida: orario e dettagli della conferenza

È stato programmato per giovedì pomeriggio l’appuntamento con la consueta conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero incontrerà i giornalisti al Centro Sportivo di Carnago per presentare la sfida di sabato sera a San Siro.

L’incontro è fissato alle ore 15 e sarà interamente dedicato al match di campionato che vedrà il Milan affrontare la Lazio guidata da Maurizio Sarri.

I tifosi e gli appassionati avranno la possibilità di seguire integralmente le dichiarazioni dell’allenatore livornese grazie al live testuale curato dalla redazione di Milannews24, che permetterà di non perdere nemmeno un passaggio in vista del delicato scontro diretto contro i biancocelesti.

