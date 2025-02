Milan, Conceicao recupera un giocatore in vista della Lazio? Ecco cosa succede

Condividi via email

Milan, Kyle Walker vorrebbe rientrare già contro il Bologna. Prudenza dello staff medico rossonero. La situazione

Clamoroso retroscena svelato dal Corriere della Sera sulla situazione infortunati in casa Milan. Kyle Walker, che salterà la gara col Toro per un problema muscolare accusato contro il Feyenoord, starebbe spingendo per rientrare già giovedì nel recupero contro il Bologna.

Lo staff medico è invece al momento più prudente e punta a riavere l’ex City per la gara del 2 marzo contro la Lazio.