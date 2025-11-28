Avversari
Milan Lazio, Allegri ha le idee chiare! Punta a questo record contro i biancocelesti
Il Milan, galvanizzato dalla vittoria nel Derby contro l’Inter, vuole proseguire il suo cammino positivo in Serie A. Dopo la sfida con la Roma, il novembre “alla romana” dei rossoneri si chiude con un altro big match: sabato sera a San Siro arriva la Lazio, in una gara delicata e dal grande peso specifico.
La chiave del successo resta la solidità difensiva. Secondo i dati Opta, il Milan ha già collezionato sei clean sheet nelle prime 12 giornate di campionato: un risultato che non si registrava dal 2008/09.
Ora i rossoneri hanno l’occasione di scrivere un nuovo capitolo di storia recente, puntando a mantenere la porta inviolata per la settima volta nelle prime 13 gare, traguardo che manca addirittura dalla stagione 2006/07.
