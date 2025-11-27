 Milan Lazio, dopo la vittoria nel derby Allegri pronto alla sfida contro Sarri
2 ore ago

Db Torino 02/02/2023 - Coppa Italia / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri-Maurizio Sarri

Milan Lazio, successo nel derby e sorpasso: che numeri per il tecnico rossonero! Allegri sfida Sarri, tutti i dettagli

Il Milan continua a far sognare i suoi tifosi. L’1-0 nel Derby contro l’Inter vale molto più dei tre punti: è la conferma di un percorso di crescita solido sotto la guida di Massimiliano Allegri. Vincere di “corto muso” resta la cifra stilistica del tecnico, capace di rilanciare i rossoneri dopo il passo falso di Parma.

Il cammino del Diavolo parla chiaro: mai una sconfitta nei big match. Successi pesanti contro Napoli e Roma, prova di forza con il Bologna e pareggio a Bergamo. La squadra interpreta l’Allegrismo puro, difesa compatta e colpi letali in contropiede. Ma contro le formazioni di livello inferiore il rendimento cala: la sconfitta con la Cremonese e le rimonte subite da Pisa e Parma evidenziano un limite da correggere.

Sabato a San Siro arriva la Lazio, un test importante per capire se il Milan saprà superare anche questo ostacolo. Allegri dovrà dimostrare che la sua squadra può mantenere la stessa intensità e concentrazione non solo nei grandi appuntamenti, ma anche contro avversari sulla carta meno quotati.

