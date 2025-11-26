 Milan, che numeri! Biancocelesti avvisati: ecco il nuovo punto di forza dei rossoneri di Allegri, tutti i dettagli
Connect with us

Avversari News

Milan, che numeri! Biancocelesti avvisati: ecco il nuovo punto di forza dei rossoneri di Allegri, tutti i dettagli

Avversari News

Milan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello: Allegri a lavoro per la Lazio, quel rossonero ancora a parte

Avversari News

Milan Lazio, ecco quando parla il tecnico rossonero Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia della sfida: i dettagli

Avversari News

Milan Lazio, aumenta il numero di biglietti venduti: il dato. Grande partecipazione dei tifosi biancocelesti a San Siro

Avversari News

Milan, Allegri ha deciso! Ecco cosa è successo nel post partita contro l'Inter. Le ultimissime verso la Lazio

Avversari

Milan, che numeri! Biancocelesti avvisati: ecco il nuovo punto di forza dei rossoneri di Allegri, tutti i dettagli

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

modric milan

Milan, difesa di ferro: la Lazio avvisata. Il tecnico dei rossoneri Allegri ha trovato il nuovo punto di forza

Uno dei punti di forza del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è la solidità difensiva ritrovata. Dopo anni di fragilità, il tecnico livornese ha lavorato fin dal ritiro estivo e durante la tournée internazionale sull’equilibrio tattico, con l’obiettivo di proteggere al meglio la porta di Mike Maignan. I risultati, certificati da classifica e statistiche, confermano una crescita evidente nella fase di non possesso.

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato questa metamorfosi con un titolo eloquente: «Il Milan fa blocco. Da Tomori a Pavlovic, il muro di Allegri si esalta con le big». I numeri parlano chiaro: sette gol subiti in meno rispetto allo stesso punto della scorsa stagione e una difesa quasi impenetrabile nei big match. Tra le grandi, solo il Napoli è riuscito a segnare, e per di più su rigore.

Tomori e Pavlovic sono i pilastri di un reparto che ha saputo blindare la porta contro avversari di livello, ma qualche calo di concentrazione si è visto contro le medio-piccole. È proprio lì che Allegri dovrà insistere: mantenere la stessa intensità e attenzione in ogni partita per trasformare il Milan in un bunker definitivo e consolidare la stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.