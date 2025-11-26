Milan, che numeri! Biancocelesti avvisati: ecco il nuovo punto di forza dei rossoneri di Allegri, tutti i dettagli

Milan, difesa di ferro: la Lazio avvisata. Il tecnico dei rossoneri Allegri ha trovato il nuovo punto di forza

Uno dei punti di forza del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è la solidità difensiva ritrovata. Dopo anni di fragilità, il tecnico livornese ha lavorato fin dal ritiro estivo e durante la tournée internazionale sull’equilibrio tattico, con l’obiettivo di proteggere al meglio la porta di Mike Maignan. I risultati, certificati da classifica e statistiche, confermano una crescita evidente nella fase di non possesso.

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato questa metamorfosi con un titolo eloquente: «Il Milan fa blocco. Da Tomori a Pavlovic, il muro di Allegri si esalta con le big». I numeri parlano chiaro: sette gol subiti in meno rispetto allo stesso punto della scorsa stagione e una difesa quasi impenetrabile nei big match. Tra le grandi, solo il Napoli è riuscito a segnare, e per di più su rigore.

Tomori e Pavlovic sono i pilastri di un reparto che ha saputo blindare la porta contro avversari di livello, ma qualche calo di concentrazione si è visto contro le medio-piccole. È proprio lì che Allegri dovrà insistere: mantenere la stessa intensità e attenzione in ogni partita per trasformare il Milan in un bunker definitivo e consolidare la stagione.

