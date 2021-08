Milan, Ibrahimovic può rientrare per la sfida con la Lazio

Ibrahimovic è alle prese con alcuni guai fisici. L’attaccante del Milan potrebbe fare il suo rientro nella sfida contro la Lazio

Zlatan Ibrahimovic è ancora alle prese con un problema al ginocchio, che lo tiene ai box dallo scorso maggio. Ed ecco che lo svedese potrebbe saltare le prime giornate di campionato contro Sampdoria e Cagliari..

Ibra, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe fare il suo rientro a settembre, dopo la pausa per le Nazionali, quando sarà in programma la sfida contro la Lazio.