Milan, Conti al Parma da martedì: può esserci con la Lazio

Conti domani partirà con il resto della squadra per la volta di Cagliari ma da martedì sarà un nuovo giocatore del Parma

Secondo quanto appreso dalla redazione di Sky Sport 24, Andrea Conti domani partirà per la volta di Cagliari per far parte della spedizione scelta da Stefano Pioli per la penultima giornata del girone d’andata di Serie A.

MARTEDI’ AL PARMA – Da martedì però Conti diventerà un nuovo giocatore del Parma: accordo trovato tra rossoneri e gialloblù sulla base di un prestito con obbligo di riscatto da 7 milioni di euro. Giovedì data l’emergenza difensiva dei ducali dovrebbe già scendere in campo all’Olimpico in Coppa Italia con la Lazio.