Milan al lavoro verso la Lazio: seduta mattutina e conferenza di Allegri nel pomeriggio: i dettagli

Verso Milan Lazio: allenamento al mattino per i rossoneri, Massimiliano Allegri parla ai media nel pomeriggio

Il Milan continua a lavorare con intensità in vista del big match di sabato sera a San Siro contro la Lazio. A Milanello cresce l’attesa per una sfida cruciale, sia per la classifica che per dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane. Il programma della vigilia è stato definito nei dettagli per la squadra rossonera.

Domani mattina è prevista una seduta di allenamento fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e provare le soluzioni tattiche studiate per affrontare la Lazio. Sarà l’occasione per affinare la preparazione e mettere a punto gli schemi in vista di una gara che può pesare molto sul cammino stagionale.

Nel pomeriggio, invece, spazio alla comunicazione: Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti alle ore 15 nella sala stampa del centro sportivo rossonero. La conferenza servirà a presentare la sfida, analizzare l’avversario e condividere le strategie con cui il Milan proverà a superare la formazione di Maurizio Sarri. Lo riferisce Milannews24.

