Milan al lavoro verso la Lazio: assenti Pulisic e Saelemaekers nell’allenamento odierno, rischio forfait? Le ultime

Allenamento Milan, doppia tegola per Allegri: Pulisic e Saelemaekers non si allenano col gruppo. Tutti i dettagli

La marcia di avvicinamento del Milan alla prossima sfida di campionato contro la Lazio prosegue, ma la seduta odierna ha registrato due assenze pesanti. Come riportato da MilanNews24, non hanno preso parte all’allenamento con il gruppo Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, due pedine fondamentali nello scacchiere offensivo di Massimiliano Allegri.

Il belga è stato fermato da un fastidio alla schiena, mentre l’americano ha dovuto gestire un lieve affaticamento muscolare. Nulla di allarmante, ma lo staff medico e tecnico rossonero ha preferito adottare un approccio prudente, evitando rischi inutili in una fase delicata della stagione.

Condizioni monitorate nelle prossime ore

Il Milan seguirà con attenzione l’evoluzione delle condizioni di entrambi i giocatori nei prossimi giorni, per valutare la possibilità di un recupero in tempo utile per la gara contro la Lazio. La loro assenza in allenamento rappresenta comunque un potenziale problema per Allegri, che dovrà attendere gli aggiornamenti clinici prima di pianificare la formazione.

La gestione dei carichi e degli affaticamenti muscolari è cruciale in questo momento del campionato, dove ogni infortunio può pesare sull’equilibrio della rosa. La speranza del club è che Saelemaekers e Pulisic possano rientrare rapidamente in gruppo e rendersi disponibili per il match.

