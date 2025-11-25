Milan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello: Allegri a lavoro per la Lazio, quel rossonero ancora a parte

Avversari
Milan, ripresa a Milanello: Allegri prepara la sfida con la Lazio, un rossonero resta ai margini. Le ultimissime
Archiviata la gioia per il successo nel Derby e dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi a lavorare sul campo di Milanello.
La squadra rossonera ha immediatamente iniziato la preparazione in vista della sfida di campionato contro la Lazio, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro. La vittoria sull’Inter appartiene già al passato: l’attenzione è ora rivolta esclusivamente al delicato confronto con i biancocelesti.
Focus sui singoli: Gimenez ancora a parte Sul fronte individuale, Santiago Gimenez non ha preso parte alla seduta collettiva. L’attaccante continua infatti il programma personalizzato per smaltire il problema alla caviglia che lo limita da tempo.
Il suo rientro in gruppo è rimandato di qualche giorno, con le prossime sessioni di lavoro che saranno decisive per valutarne il recupero. Lo riporta Milannews24.
