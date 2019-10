Bologna, Mihajlovic in ospedale per il terzo ciclo di cure

Terzo ciclo di terapie per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna è tornato questa mattina all’Ospedale Sant’Orsola

Un nuovo ciclo di cure per Mihajlovic. Contro la Juventus, ha guidato il suo Bologna fin dentro le mura dello Stadium, ha strappato gli applausi di tutto l’impianto e diretto i suoi ragazzi per novanta minuti. Ma questa mattina – come riferito da Gazzetta.it –, Sinisa ha fatto ritorno all’Ospedale Sant’Orsola per la terza serie di terapie e continuare la sua personale battaglia, portata avanti con coraggio.