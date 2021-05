Mihajlovic e i segnali alla Lazio: «Futuro? Nel calcio non si sa mai»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa, mandando qualche segnale alla Lazio

Il casting per il prossimo allenatore della Lazio, in caso di mancato rinnovo di Simone Inzaghi, continua ad infiammare il mondo delle notizie. Tra i vari candidati, ci sarebbe anche un grandissimo ex: stiamo parlando di Sinisa Mihajlovic, che in biancoceleste ha giocato dal 1998 al 2004, vincendo praticamente tutto.

L’attuale tecnico del Bologna, come riportato dal Corriere dello Sport, ieri ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro, affermando: «Futuro? Sto bene a Bologna e ho ancora due anni di contratto, ma nel calcio non si può mai sapere». Segnali per la Prima Squadra della Capitale? Può darsi. Nei prossimi giorni, comunque, il futuro della panchina biancoceleste dovrebbe essere più delineato.