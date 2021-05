Allenatore Lazio, Gattuso e Mihajlovic in pole per il dopo Inzaghi

A breve si capirà chi sarà l’allenatore della Lazio per la prossima stagione: Inzaghi a colloquio, Gattuso e Mihajlovic aspettano

La Lazio questa sera scenderà in campo contro il Sassuolo per l’ultima gara di campionato e potrebbe dire addio definitivamente a Simone Inzaghi. Per l’allenatore biancoceleste, infatti, questa potrebbe essere l’ultima partita: come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra stasera e domani ci sarà un incontro con la società e si deciderà se continuare insieme o separarsi.

Nel frattempo, Rino Gattuso e Sinisa Mihajlovic attendono l’evolversi della situazione. I due allenatori sono stati accostati alla panchina della Prima Squadra della Capitale negli ultimi giorni e aspettano una possibile chiamata del presidente Lotito.