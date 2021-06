Mihajlovic resta a Bologna: niente Lazio per il tecnico serbo

Termina l’incontro tra Sinisa Mihajlovic e il Bologna: il tecnico rimarrà in rossoblù ed esce dalla lista dei candidati per la Lazio

Si conclude il summit tra Sinisa Mihajlovic e il Bologna. Al termine dell’incontro, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, le parti hanno deciso: si proseguirà insieme. Il tecnico serbo, dunque, rimarrà in rossoblù per i prossimi due anni e in questa riunione ha programmato con il club il mercato e le strategie per la prossima stagione.

Di conseguenza, Sinisa esce dalla lista dei candidati per la panchina della Lazio, che aveva sondato anche il suo profilo dopo l’addio di Simone Inzaghi. In queste ore, però, in casa biancoceleste sta prendendo sempre più quota il nome di Maurizio Sarri.