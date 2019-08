Mihajlovic, il presidente Saputo: «Le cure stanno andando bene»

Mihajlovic, il presidente del Bologna Joey Saputo rassicura sulle condizioni del tecnico: le sue parole

Qualche settimana fa, la terribile notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna sta lottando contro la leucemia, attualmente è in terapia. Intervistato dal Resto del Carlino, il presidente dei rossoblu Joey Saputo, sulle condizioni del tecnico ha ammesso: «Ho incontrato Sinisa giovedì e l’ho visto abbastanza carico e ottimista. Sono stato molto contento di vederlo così in forma, lui ci crede tantissimo. Mi ha detto che le cure stanno andando bene. Siamo una famiglia, non abbiamo pensato neanche per un secondo di cambiare allenatore».