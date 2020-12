Allerta Meteo, prevista pioggia senza sosta nel pomeriggio: teloni sull’Olimpico

Meteo, prevista pioggia ininterrotta nel pomeriggio: teloni sull’Olimpico

Una dieci giorni faticosa a livello meteorologico, quella che si staglia sulla Capitale è l’ennesima giornata uggiosa e piovosa. Dopo il temporale notturno, le previsioni parlano di un pomeriggio con piogge abbondanti e consistenti anche nell’area dell’Olimpico. Molte strade allagate, allerta meteo su Roma e l’invito a spostarsi solo in casi di estrema necessità. Nella zona dello stadio in questo momento il cielo è nuvoloso ma le precipitazioni si sono prese un break. Dalle 16 torneranno consistenti, così il manto erboso dell’Olimpico è ancora ricoperto da enormi teloni secondo le disposizioni UEFA. Ancora soltanto per qualche minuto: in caso di pioggia ininterrotta, bisognerà vedere come risponderà il rettangolo verde a tre ore di acqua. Potrebbe essere un’insidia in più per la sfida delle 18.55 tra Lazio e Club Brugge.