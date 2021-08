Messi Psg, c’è l’ok al trasferimento: pronto un biennale per l’argentino

Un indiscrezione dalla Francia parla di ok di Messi per il trasferimento al Psg, per l’argentino sarebbe pronto un contratto di due anni

Si sta definendo il futuro di Messi in Ligue 1. Come riportato da RMC Sport, non c’è ancora l’accordo tra l’argentino e i parigini ma Messi avrebbe dato il suo assenso a trasferirsi sotto la Tour Effeil. Contratto di due anni con l’opzione per il terzo a determinate condizioni. Messi ritroverebbe Neymar e se dovesse restare Mbappé – cercato dal Real Madrid ma confermato oggi da Pochettino in conferenza – si vedrebbe uno dei tridenti più forti della storia.